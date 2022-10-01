اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 09:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شركة "غازبروم" الروسية: بدء بحث سبل إعادة تشغيل خط أنابيب السيل الشمالي

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:03 ص
شركة "غازبروم" الروسية: بدء بحث سبل إعادة تشغيل خط أنابيب السيل الشمالي شركة "غازبروم" الروسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها بدأت البحث عن سبل لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق.

وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة "غازبروم" ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت "بدأنا في البحث عن طرق لإصلاح الضرر، ولا يمكن الحديث حاليا عن الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز".

وأضاف أن عملية الإصلاح تمثل مهمة تقنية صعبة للغاية.. مشيرا إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محددة.

وكان الادعاء العام في روسيا قد أعلن، في وقت سابق، عن فتح تحقيق جنائي في التفجير، الذي تعرضت له خطوط أنابيب السيل الشمالي، ووصفه عملا إرهابيا دوليا.. مشيرا إلى أن الأمن الفيدرالي الروسي باشر التقصي في ملابسات الحادث.

 


خط أنابيب السيل الشمالي

السيل الشمالي

غازبروم

روسيا

اخبار روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة