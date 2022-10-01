"شباب ورياضة" الأقصر تتسلم ملعب مركز شباب المهيدات بإدارة الطود.. صور

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إستلام الملعب من قبل كل من المهندس المنفذ محمد خاطر، والمهندس عبدالعزيز محمد، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وحمدي عبد الصبور عضو الإنشاءات بالمديرية، حيث يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب، واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

فيما نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان التي تشمل قوافل الصحة الإنجابية وندوات إعلامية بمركز شباب المريس التابع لإدارة شباب الطود، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب.

ويقول صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم قوافل الصحة الإنجابية وندوات إعلامية بمركز شباب المريس، لتقديم خدمات طبية واستشارية وتوفير علاج بمراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، وذلك بإشراف فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وتحت إشراف علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان.



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