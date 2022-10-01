شاهد طابور الصباح في العام الدراسي الجديد بمحافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انتظم الطلبة والطالبات بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، أول طابور صباحي في مدارس محافظة بورسعيد بأول أيام العام الدراسي الجديد، والذي شهد حضور كبير من الطلبة والطالبات.

ودخل طلاب المدارس التي انطلق فيها العام الدراسي الجديد وهي عدد قليل من مدارس محافظة بورسعيد، على أن تنطلق المدارس بكامل طاقتها غدا الأحد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها، صباح اليوم السبت، بمحيط المدارس التي انطلق فيها العام الراسي الجديد في نطاق أحياء المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد.

وانتشرت القوات الأمنية في كافة الطرق المؤدية للمدارس التي بدأ فيها بداية العام الدراسة وهي عدد قليل من المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد.

كما كثف رجال إدارة المرور من تواجدهم بمحيط المدارس وتيسير دخول الطلاب وحركة مرور السيارات أمام المدلرس، وكذلك الشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.





الطابور-الصباحي







اول-طابور-ببورسعيد







اول-طابور-صباح







جانب-من-طابور-الصباح







طابور-الصباح



