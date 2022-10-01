شاب يعثر على حقيبة بها 150 ألف جنيه و80 جرام ذهب ويردها لصاحبها بالمنوفية

ويقول سليمان شوقى نصار والمقيم بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عثرت نجلتى الصغيرة على شنطة وبداخلها مبلغ من المال مايقرب من 150 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بما يقرب 80 جرام ذهب، على الفور قمت بعمل فيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وشرحت فيه عثورى على المبلغ المال والمصوغات الذهبية.

ويضيف سليمان نصار عقب العثور على المبلغ كل مايشغلنى على العثور على صاحبه لكى يستريح قلبى وعقلى من التفكير أنا وأسرتى جميعا ولكى اخرج لعملى لأننى أعمل تاجر خرده ولدى محل بقالة صغير.

ويؤكد أننى عند قدوم صاحب الأمانة قمت بتسليم له المبلغ والمصوغات الذهبية ورفضت أخذ أى مبالغ منه مقابل أمانتى لأن الامانه صفة يجب أن يتحلى بها الجميع ولايدخل أحد مالا على أبنائه سوى المال الذى تعب من أجله.

ويشير لو وجدت المبلغ والمصوغات عشر مرات سوف أقوم بردهم الى صاحبه كى يباركلى الله فى أبنائى ويحفظهم لى.