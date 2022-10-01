رفع إحداثيات 5 مواقع لإنشاء محطات صرف بالمرحلة الثانية من حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد محمد بكرى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، استمرار المتابعات اليومية داخل قرى المركز لتجهيز الأراضى اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وقال بكرى لـ اليوم السابع أنه تمت أعمال الرفع المساحي للأراضي المقترحة، لإنشاء المشروعات الخدمية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها القادمة بقرية بنى صالح، وشنرا، وبني منين.



وأضاف بكرى أنه تمت المعاينة ورفع الإحداثيات لـ 5 مواقع مقترحة لإنشاء محطات صرف صحى بتلك القرى، وذلك في حضور المختصين من الجهات ذات الصلة.









