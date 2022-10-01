اليوم السابع
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مع بدء الدراسة بالعام الجديد..

رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية: الدولة تساهم بـ 50% من تكلفة البرامج.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:44 م
رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية: الدولة تساهم بـ 50% من تكلفة البرامج.. صور
قنا صابر سعيد

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شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بدء الدراسة بجامعة جنوب الوادى الأهلية، عامها الأول، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأكد غرباوى، أنه تم اختيار برامج جاذبة يقبل عليها الطلاب وهى الطب والجراحة والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية للبرنامج ضعف ما يدفعه الطالب والـ 50 % الأخرى تدفعها الدولة.


والتقى رئيس الجامعة، بطلاب برنامج العلاج الطبيعى وأجاب على العديد من تساؤلاتهم خلال اللقاء، حيث قام بتهنئة طلاب جامعة جنوب الوادى الأهلية ببدء أول خطواتهم الدراسية فى أول عام جامعى لجامعة جنوب الوادى الأهلية.

 

وأشار يوسف غرباوى، إلى أن الفندق الجامعى متاح على الموقع للراغبين فى السكن الجامعى بالأسعار التى يدفعها طالب جامعة جنوب الوادى، مؤكدًا أنه من حق طالب الجامعة الأهلية المشاركة فى كل الأنشطة الطلابية.

صورة-تذكارية-مع-الطلاب

صورة-تذكارية-مع-الطلاب

طلاب-الجامعة-الأهلية-بقنا
طلاب-الجامعة-الأهلية-بقنا

يوسف-غرباوي-رئيس-جامعة-جنوب-الوادي
يوسف-غرباوي-رئيس-جامعة-جنوب-الوادي

 


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