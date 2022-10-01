رئيس جامعة المنصورة الجديدة يفتتح الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد.. صور

فريق المحافظات

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بجامعة المنصورة الجديدة، وقد بدأ اليوم التعريفي بطلاب كلية العلوم الأساسية وكلية الهندسة على أن يتم تنظيم يوم تعريفي لجميع كليات الجامعة على مدار الأسبوع.

وألقى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، كلمتة، وعُرضت بعد ذلك بعض نشاطات الطلاب خلال العام الجامعي الأول للجامعة، والجوائز العلمية التي حصل عليها الطلاب في إعدادي هندسة، واسْتُكمل اللقاء بعروض، فنية أعدتها ونظمتها كل كلية، وعرض فقرات وعروض فنية، شملت الغناء وإلقاء الشعر وغيرها من العروض الفنية المختلفة، كما قاموا مع الطلاب بجولة داخل المعرض التعليمي للجامعة، وعرض مشاريع الطلاب الحائزة على بعض الجوائز العلمية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى إعداد خطط الدراسة والجداول، وتوزيع المقررات ، فضلًا عن تجهيز كافة ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الأول، وتوفير المناخ التعليمي لأبنائنا الطلاب، كما تم تجهيز وتعقيم قاعات التدريس والمكاتب مع الالتزام برفع المقررات الإلكترونية على منصة الجامعة، وقد بدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 1 أكتوبر، وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري تستمر الدراسة بالفصل الأول لمدة ستة عشر أسبوعا تنتهى في 28 يناير 2023 المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال شهر يناير المقبل وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وجاء في كلمة "رئيس الجامعة" الافتتاحية بالتهنئة باستقبال العام الدراسي الجديد بالجامعة، متمنيا لهم دوام النجاح والتميز في كافة الميادين، وأن يكون عاماً حافلاً بالإنجازات العلمية، والتعليمية والتربوية في إطار التعليم العصري في واحدة من الجامعات الحديثة الذكية في جمهورية مصر العربية.

ووجة رئيس الجامعة كلمة لطلاب جامعة المنصورة الجديدة، بأن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يكونوا بقدر هـذه المرحلـة ومتطلباتها ، متحلين بالأخلاق والتقاليد الجامعية ومحافظين عليها، وأن يسلكوا طريــق العلم، وهو طريق يتطلب الصبر وبذل الجهد، والتركيز لتوسيع ثقافتكم، والإسهام في تقدم بلدكم ورقي مجتمعكم.