رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في سبب انهيار مبنى بالعاصمة بغداد

كتب عبد الوهاب الجندى

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار في منطقة الكرادة بوسط العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".

وأضاف: "ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة"، لافتاً إلى أن "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق اليوم السبت، إنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في الكرادة.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن "الدفاع المدني تمكن من انقاذ 13 شخصاً"، لافتاً إلى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة".

وأكد البيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة".

وأضاف البيان أن "فرقها ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين في البناية".