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رئيس التنظيم والإدارة: 15 ألفا و988 متقدما لوظائف إمام وخطيب ومدرس

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:02 م
رئيس التنظيم والإدارة: 15 ألفا و988 متقدما لوظائف إمام وخطيب ومدرس خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير عمل مسابقات التوظيف المركزية، التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها.
 
 جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، مستعرضا سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال والتي فتح الجهاز باب التقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/   في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45 ألفاو 666 متقدما للمسابقة، انطبقت الشروط على 36 ألفاو 215 متقدما، ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة هذا الأسبوع.
 
وقال الدكتور صالح الشيخ أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، وانطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني 13 ألفا و 96 متقدما، وحضر الامتحان الالكتروني  9 آلاف و 618 متقدما، ونجح منهم ٨٥٥ متقدما، حضر منهم 822 المقابلات الشفوية، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفا و 694 متقدما، وانطبقت الشروط على أكثر من ٤٠ ألفا و ٧٤١ متقدما، وبدأت اختباراتهم في 16 أغسطس الماضي وتستمر حتى 4 أكتوبر الجاري.

التنظيم والادارة

مسابقة 30 الف معلم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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