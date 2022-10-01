دواء جديد لمرض ألزهايمر يبشر بالخير فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

كتبت فاطمة خليل

قالت شركة الأدوية اليابانية Eisai إن عقارها التجريبي lecanemab "لاسينماب" ساعد في إبطاء تراجع التفكير بين الأشخاص في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، بحسب ما نشر موقع "Health".

النتائج من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لم تتم مراجعتها بعد في أي مجلة طبية، ولكن وفقًا لبيان صحفي للشركة ، "استوفى علاج lecanemab نقطة النهاية الأولية وقلل التدهور السريري على النطاق المعرفي والوظيفي العالمي ، CDR-SB ، مقارنةً بالدواء الوهمي في 18 شهرًا ، بنسبة 27٪."

ووصفت الدكتورة جوان بايك، رئيسة جمعية الزهايمر الأمريكية، النتائج بأنها "تطور كبير ومثير".

وقالت "هذه هي أكثر النتائج المشجعة في التجارب السريرية التي تعالج الأسباب الكامنة وراء مرض الزهايمر حتى الآن".

وتابعت "تشير هذه النتائج إلى أن lecanemab قد يمنح الأشخاص مزيدًا من الوقت بالقرب من قدراتهم الكاملة للمشاركة في الحياة اليومية، والبقاء مستقلين واتخاذ قرارات الرعاية الصحية في المستقبل."

تضمنت التجربة الجديدة ما يقرب من 1800 مريض يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة وتم تتبع تقدمهم على مدار 18 شهرًا.

تتبع الباحثون الإدراك باستخدام ما يعرف بمقياس CDR-SB ، والذي قالت شركة إيساي إنه "يُستخدم لتحديد مدى خطورة أعراض الخرف".

وأوضحت الشركة أنه "استنادًا إلى المقابلات مع الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر والعائلة / مقدمي الرعاية، يقوم متخصصو الرعاية الصحية المؤهلون بتقييم الأداء المعرفي والوظيفي في ستة مجالات: الذاكرة، والتوجيه، والحكم على الأمور وحل المشكلات، والشؤون المجتمعية، والمنزل والهوايات ، والعناية الشخصية".

وأشارت إيساي إلى أن المرضى المسجلين في تجارب مقرها الولايات المتحدة متنوعون عرقيا، حيث كان 25 ٪ من المشاركين إما من ذوى البشرة السمراء أو من أصل إسباني.

مقارنة بالمرضى الذين تناولوا حبوب دواء وهمي ، فإن أولئك الذين حصلوا على عقار ليكانيماب شهدوا تباطؤًا "ملحوظًا" في التدهور المعرفي كما تم قياسه بمقياس CDR-SB .

وبدأت التغييرات الملحوظة في معدل الانخفاض في وقت مبكر تصل إلى ستة أشهر بعد تناول الدواء.

وأشارت إيساي إلى أن فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لأدمغة المرضى الذين تناولوا ليكانيماب أظهرت أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات لويحات بروتين الأميلويد، والتي لطالما كانت السمة المميزة لمرض ألزهايمر.

Lecanemab هو دواء مضاد أحادي النسيلة مصمم لاستهداف والمساعدة في إزالة لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر في الدماغ.

تم وضع العقار في يوليو على "مسار الموافقة المعجل ومنح المراجعة الأولوية" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وقد يساعد ذلك في تسريع مسار الدواء إلى الحصول على الموافقة.

وقالت الشركة إنها تخطط لتقديم بيانات المرحلة الثالثة الكاملة من التجارب السريرية في أواخر نوفمبر "في التجارب السريرية في مؤتمر الزهايمر".