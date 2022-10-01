ختام كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة بمشاركة 42 فنانًا من 15 دولة.. صور

كان قد انطلق كرنفال مصر الدولي للفنون بأحد فنادق الغردقة بمنطقة الممشي السياحي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، في 25 سبتمبر الماضي، وقام الفنانين التشكيليين المشاركين في فعاليات الكرنفال، بالرسم والإبداع أمام الجمهور في الممشي السياحي، وسط حضور السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، كما سبق وأن احتفل الفنانين التشكيليين بيوم السياحة العالمى يوم 27 سبتمبر الماضي مع السائحين.

وتفاعل السائحين الأجانب مع الفنانين المشاركين في ورشة الرسم، والتقطوا الصور التذكارية، وانجز الفنانين عدد من اللوحات الفنية، خلال ورش الرسم.

واستضافت مدينة الغردقة، كرنفال مصر الدولي للفنون فى دورته الثانية، بمشاركة 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية، والتي أتت بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام علي اكتشاف علم المصريات لحجر رشيد.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، إن الكرنفال انطلق فعالياته في 25 سبتمبر الجارى، وتختتم فعالياته اليوم، وشارك فيه 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية مختلفة من بينهم "السعودية، والإمارات، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، وأذربيجان، ومقدونيا، وشمال مقدونيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، ورومانيا، والنمسا، وصربيا، وتتارستان، بجانب نخبة من فنانين مصر من مختلف الأعمار".

وتابع "حميدة"، أن "أوستراكا للفنون"، منظمة الكرنفال، اتخذت الأعمدة السبعة الشخصية المصرية عنوانًا ومصدرًا لإلهام الفنانين المشاركين بالمشاركة في عمل جماعي يضم 7 أعمال منفصلة تعبر عن كتاب الأعمدة السبعة للراحل المهندس ميلاد حنا، بجانب الورش الفنية الحرة مختلفة المدارس والاتجاهات الفنية لكل فنان مشارك.

من جانبه قال أسامة حامد، الخبير السياحي، والمشرف علي الكرنفال، أن إقامة مثل هذه الكرنفالات على أرض الغردقة خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن السائحين الأجانب كانوا سعداء اليوم بمشاهدة الفنانين التشكيليين خلال رسمهم اللوحات الفنية.