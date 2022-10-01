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حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد غدا بالشرقية.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:54 م
حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد غدا بالشرقية.. صور جانب من الأعمال
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة أي مخلفات أو قمامة بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعوق سير الطلاب أثناء توجههم للمدراس.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام وتحرير محاضر ضد المخالفين تزامناً مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد.
 
قامت مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها لإستقبال أبنائنا الطلاب في جو بيئي صحي ونقي حرصاً على سلامتهم.
 
و انتهت محافظةالشرقية، من تجهيز 4 آلاف و698 مدرسة لإستقبال أكثر من مليون و 848 ألف طالب وطالبة داخل 39851 فصل مدرسي وذلك بعد دخول 52 مدرسة جديدة للخدمة وإجراء أعمال الصيانه الشامله لعدد 89 مدرسة وصيانة 59 مدرسة أخرى ضمن مبادرة حياه كريمه بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.
 
حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشرقية (1)
حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشرقية (1)

 

حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشرقية (2)
حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشرقية (2)

 

حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشرقية (3)
حملات نظافة بمحيط المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشرقية (3)

 


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