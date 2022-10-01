حصول "ري أسيوط" على المركز الثانى فى تأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات تقدم خدمات أفضل بالمراكز والأحياء، في كافة القطاعات، وفقاً للخطة الزمنية المحددة، لافتاً إلى استمرار أعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى متابعته المستمرة لأعمال ومراحل التنفيذ، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بتكثيف المتابعة الميدانية والجولات للمرور والمتابعة لتنفيذ المشروعات المختلفة والاطمئنان على نسب التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المقرر فضلاً عن العمل على الحفاظ على الترع والمجاري المائية ونهر النيل وعدم إلقاء أي مخلفات بها.

ومن جانبه تابع المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط أعمال نزع الحشائش لترعة الهريدي ولجنة صيانة المجاري المائية بنطاق هندسه ري ساحل سليم فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية للمرور والمتابعة لأعمال تبطين المرور على أعمال التأهيل الجارية بنطاق الإدارة ترعة الشامية وجزيرة الساحل والعونه والخوالد بري ساحل سليم ، والوسطانيه بري منفلوط وجلال بري أسيوط وفرع الثمانين بري البداري ومرور لجنة الصيانة على ترعه ابو خرص بهندسه ري صدفا للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الفنية بالإضافة إلى صيانة التليمتري على حجز باقور لافتاً إلى حصول الإدارة العامة لري أسيوط على المركز الثاني في تنفيذ أعمال التأهيل والتبطين على مستوى الجمهورية مشيراً إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة.