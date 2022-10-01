اليوم السابع
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حجز شخص وزوجته عرضا طفلتهما للبيع عبر السوشيال ميديا في الأميرية

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:45 م
حجز شخص وزوجته عرضا طفلتهما للبيع عبر السوشيال ميديا في الأميرية كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الأميرية حجز عامل وزوجته 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى البشر، بعد عرض طفلتهما للبيع أو التبنى على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تنسيقاً وقطاع الأمن العام، من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى. 
 
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه (والد الطفلة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته (زوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.   
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة.
 
 
 

 


الاتجار فى البشر

تجارة البشر

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اخبار الحوالدث



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