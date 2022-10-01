اليوم السابع
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حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات في بولاق الدكرور 4 أيام

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:35 ص
حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات في بولاق الدكرور 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 3 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المواد المخدرة في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 3 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، في بولاق الدكرور، وضبط بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في بولاق الدكرور.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين ومبلغ مالي. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

بولاق الدكرور

امن الجيزة



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