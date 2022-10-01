اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى للاتجار بالعملة في العمرانية 4 أيام

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:37 ص
حبس تشكيل عصابى للاتجار بالعملة في العمرانية 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في العملة الوطنية، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.
 
تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

الاتجار بالعملة

تشكيل عصابى

العمرانية

امن الجيزة



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