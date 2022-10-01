حاميها حراميها.. حبس ابن حارس عقار وآخر لاتهامهما بسرقة شقة في العمرانية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس ابن حارس عقار وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية في العمرانية، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين أن ابن حارس العقار الكائن به الشقة، وشخص اخر مقيم بالعقار وراء سرقة الشقة، بواسطة التسلل عبر النافذة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.