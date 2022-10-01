جنى 10 آلاف فدان قطن من إجمالى 56 ألف فدان بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

أكد المهندس" أشرف نصير"مدير عام الزراعة بالشرقية، إن موسم جنى القطن هذا العام مبشر بالخير، ومنذ إنطلاق الموسم فى نهاية أغسطس تم جنى عشرة آلاف فدان، من إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام، والتى تخطت الـ 56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى، وغزارة ثماره، وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض.



وأكد على تخصيص 29 حلقة للتسويق لاستقبال محصول القطن من المزارعين 29 حلقة، موزعة على كافة المراكز منها "صان الحجر- صان البحرية- رمسيس- كفر المسلمية- الصوفية وتل راك- ومنشأة أبوعمر- والناصرية- البكارشة- وقصاصين الازهار- وديرب نجم- وكفر صقر- والزقازيق - وبلبيس ومشتول السوق-الحسينية- منيا القمح" تستعد لاستقبال المحصول من المزارعين.



وتابع: أن زراعة محصول القطن تبدأ فى منتصف شهر أبريل لتستمر حتى منتصف يونيه، ولم يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة، متمثلة فى ضعف الإنتاجية وزيادة احتمالات الإصابة بالآفات نتيجة تعرضها لموجات الحر المتتالية، وقد تمت زراعة مساحات كبيرة فى المراكز الشمالية بالمحافظة، وهى الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر و أولاد صقر وكفر صقر وأبو كبير وديرب نجم وبلبيس، وذلك لخصوبة التربة وتوافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة القطن هذا علاوة على وقوعها فى نهايات الترع واكتساب المزارعين فى تلك المناطق خبرات موروثة عن آبائهم بقدرتهم على تحقيق أعلى إنتاجية، وتبدأ عملية الجنى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام.







