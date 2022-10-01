جامعة سوهاج تبدأ عامها الدراسى بتحية العلم في الحرم الجديد.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، وعمداء الكليات، مراسم تحية العلم بمقر الجامعة الجديد أمام كلية التربية الرياضية، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام، وعزف النشيد الوطنى، فى أجواء مليئة بالتفاؤل والحماس، بحضور المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، ونخبة من القيادات الجامعية وعمداء الكليات ووكلائهم، وجمع غفير من طلاب الجامعة.

وفى كلمته الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى عبد الخالق، تهانيه القلبية والترحيبية لأبناء الجامعة الجدد، على بدء مرحلة دراسية هامة فى مشوارهم التعليمى، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، وعاما دراسيا موفقا ملئ بالحيوية والمثابرة، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام بالغ بملف التعليم الجامعى، حيث أن استثمارات الدولة فى التعليم تفوق استثماراتها فى المجالات الأخرى، ونجد ذلك جليا فى ما نشهده من تطور وطفرة واضحة على مستوى الجامعات المصرية.

كما هنأ الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا طلاب الجامعة الجدد والقدامى بالعام الدراسى الجديد، موضحًا أن الجامعة تستقبل هذا العام 70 طالبا وطالبة داخل 17 كلية بمقرى الجامعة القديم والجديد، لذلك تم وضع خطة شاملة بالتعاون مع كافة قطاعات الجامعة، لضمام انتظام الدراسة منذ يومها الأول، وتلافى وقوع أى مشكلات تعيق سير العملية التعليمية، مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، بداية من التأكد من التطعيم بالجرعة الأولى لجميع منسوبى الجامعة، مرورا بعدم السماح بدخول الطلاب إلا بعد توقيع الكشف الحرارى على المترددين على البوابات الرئيسية للجامعة، موجهًا طلابه بضرورة المشاركة فى ممارسة الأنشطة والفعاليات الطلابية بمختلف مجالاتها والتى يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب لتلقى العلم بكفاءة وتميز، والاندماج والتفاعل فى الحياة الجامعية بشكل ميسر ومفيد، حيث تم استكمال تجهيز قاعات المحاضرات والفصول الدرسية، والمعامل التدريبية، بالإضافة إلى التنبيه على أعضاء الهيئة التدريسية بالتواجد بشكل يومى وانتظام مواعيد المحاضرات لتحقيق انضباط العملية التعليمية، مؤكدًا أن كافة إدارات الجامعة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب والتعرف على الصعوبات التى تواجههم لإيجاد حلول سريعة لها، مطالبهم بعدم التردد فى التواصل مع مسئولى الكليات وعرض مشاكلهم وتساؤلاتهم.