اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: احتجاجات فى مدن بريطانية مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:43 م
جارديان: احتجاجات فى مدن بريطانية مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ليز تراس
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد أصحاب المنازل في المملكة المتحدة للمشاركة اليوم السبت ، في موجة من الاحتجاجات على تكلفة المعيشة التي تم توقيتها لتتزامن مع قفزة في أسعار وحدات الغاز والكهرباء التي ستؤدي إلى ارتفاع الفواتير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
وفيما يتوقع المنظمون أن تكون أكبر احتجاجات على مستوى البلاد ضد الأزمة الاقتصادية ، والتي تفاقمت هذا الأسبوع مع فوضى سوق المال وارتفاع معدلات الرهن العقاري ، ستنظم العشرات من المسيرات من بليموث إلى أبردين ، بينما يستأنف عمال البريد والسكك الحديدية الإضراب أيضًا.
 
وفي اليوم الذي يدخل فيه ضمان الحكومة لسعر الطاقة البالغ 150 مليار جنيه إسترليني حيز التنفيذ ، والذي يسمح بأن يصل متوسط فواتير الأسرة إلى 2500 جنيه إسترليني سنويًا ، ارتفاعًا من 1،971 جنيهًا إسترلينيًا ، ومن المتوقع أن يقوم الناس بالاحتجاج في برمنجهام وبرادفورد وبرايتون ولندن.
 
ومن بين هؤلاء الذين يشاركون فى احتجاجات اليوم حركة "لا تدفع في المملكة المتحدة" ، وهي حركة شعبية تلقت ما يقرب من 200000 تعهد من أصحاب المنازل المستعدين لعدم دفع ديونهم المباشرة ما لم تبذل الحكومة المزيد لحماية الأسر الأشد فقراً.
 
 
ويتم تنسيق الاحتجاجات بين العديد من المنظمات المجتمعية والنقابات العمالية في محاولة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأوضحت الصحيفة أن التحركات تأتى بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً وتتجادل العائلات حول ما إذا كان إشعال التدفئة ميسور التكلفة.
 
وقالت "الجارديان" إنه في حين أن الفوضى في أسواق العملات والسندات التي أثارتها التخفيضات الضريبية ذات المعدلات المرتفعة في داونينج ستريت قد أثارت الاحتجاج ، فإن ما إذا كان بإمكان الحركة أن تخلق ضغوطًا سياسية شبيهة بالاحتجاجات الناجحة على ضرائب الاقتراع عام 1990 تظل أقل وضوحًا.
 
 

لندن

احتجاجات لندن

ارتفاع اسعار الطاقة

اضراب السكك الحديدية فى لندن

المملكة المتحدة

ليز تراس



الموضوعات المتعلقة

استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يريدون رحيل ليز تراس

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:00 ص

الاسترلينى يدفع ثمن ميزانية ليز تراس.. الجارديان: الجنيه البريطانى ينخفض لمستوى قياسى لتراجع الثقة بالاقتصاد بعد خطة خفض الضرائب.. خبراء: وزير المالية مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق.. وتحذير من تضخم وركود

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:00 ص

ليز تراس تهنئ جورجيا ميلوني بفوز تحالف اليمين في الانتخابات الإيطالية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:00 ص

ليز تراس لنظيرها الإسرائيلى: بريطانيا تدرس نقل سفارتنا للقدس

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة