ثقافة الأقصر تقدم محاضرات عن دور المرأة بالعمل السياسي والنهوض بالمجتمع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان"دور المرأة فى العمل السياسى"، وأوضح العادلي حسان مفهوم المشاركة السياسية وأهمية المشاركة السياسية للمرأة، ودعم المرأة والارتقاء بها وتحسين مستواها السياسي ومشاركة المرأة فى التمثيل النيابي و الأحزاب.

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "دور التعليم في النهوض بالمجتمع" وأوضح السيد محمد الطاهر تعريف التعليم والفرق بين التعليم والتعلم والتعليم ودوره في حل مشكلات المجتمع، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان"الإنتماء للوطن" وتحدثت أسماء مناع عن حب الوطن والحنين للوطن والدفاع عنه وحب الوطن والإنتماء إليه أمر تقره الأديان السماوية ودور مؤسسات الدولة فى تقوية وترسيخ الانتماء للوطن، كما عقد بقصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"اليوم العالمي للسياحة" وأوضح العادلي حسان محمد متى نحتفل باليوم العالمى للسياحة والغرض من الإحتفال باليوم العالمي للسياحة وأهم أهداف منظمة السياحة العالمية وهى من أهم مصادر الدخل القومى.

وقدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" وأوضح وليد الضوي كلمة شباب وكلمة النائب براءة اخاذه كيف لا الشباب هم صمام الأمان والأوطان، بجانب ذلك نظم القصر فعاليات اليوم الثاني من ورشة إكسسوارات عمل حلق تنفيذ إسراء محمد، وعمل طوق اكسسوارات للبنات تنفيذ أسماء أحمد عربي، وأقام القصر فعاليات اليوم الأول من ورشة فنية للأشغال اليدوية "تطريز على قماش الدك" تنفيذ اسماء احمد عربى، ونفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية طريقة عمل قالب من الجبس نفذتها فاطمة عبد الكريم، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم حر لعمل"عين بالقلم الرصاص" تنفيذ محمد خالد.

فيما أعد بقصر ثقافة الأقصر إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي واستمعنا إلى ملك قناوي وقصيدة بعنوان "صاحب أصيل"، محمود أحمد وقصيدة "ثوب السماء"، حسن الجيلاني وقصيدة"من غير عتاب"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامى وألقى قصيدة فن الواو، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وقصيدة بعنوان"اللهم اهدنا الصراط المستقيم"، بينما أعد قصر ثقافة إسنا ورشة حكى عن "العالم أحمد زويل" ألقتها فاطمة محمد مهران، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي بعنوان" يوم السياحة العالمي" ألقاها أحمد عمران، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "جواد الأمواج" ألقتها شيماء نور الدين.



أنشطة قصور ثقافة الأقصر المختلفة يومياً



ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول دور المرأة بالعمل السياسي



ثقافة حسن فتحى تنظم محاضرة بعنوان اليوم العالمي للسياحة



محاضرة حول دور التعليم فى النهوض بالمجتمع بثقافة الأقصر









