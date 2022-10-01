اليوم السابع
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تعرف على التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:24 ص
تعرف على التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية
كتبت ـ أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أصدرت الطبعة الجديدة من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية - 2022 - والذي يحتوي على توصيات المبيدات على جميع المحاصيل لمكافحة الآفات المختلفة بجميع أنواعها "حشرات - أكاروسات - فقاريات مثل القوارض - لافقاريات مثل القواقع - أمراض - فطريات - نيماتودا - حشائش" .
 
ويتضمن الكتاب توضيح مظهر الإصابة بالآفة-  - مدعمة بالصور - وميعاد ظهور الإصابة وتوقيت المكافحة، بالإضافة إلى قيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات MRLs طبقاً للمرجعيات العالمية المختلفة (كودكس - الاتحاد الأوروبي - هيئة حماية البيئة الأمريكية) بما يتسق والفرار الوزاري 974 لسنة 2017، كما يتضمن الكتاب قيم فترة ما قبل الحصاد PHI لكل مادة فعالة على كل محصول وتصنيف السمية لكل مبيد طبقاً لمنظمة الصحة العالمية WHO.
 
وأضاف "عبدالمجيد"، أن الكتاب يشتمل أيضاً على تسعة ملاحق يأتي آخرها تحت عنوان "المحاصيل ذات المساحة أقل من 50 ألف فدان" و يتضمن بيان بالمحاصيل ذات المساحة المحدودة على اختلاف أنواعها "الزيتية - الطبية والعطرية - الخضر الدرنية والجذرية والبصلية والورقية والمتنوعة - القرعيات - الألياف - البقوليات - نباتات الزينة" والمبيدات التي يمكن استخدامها لمكافحة الآفات المختلفة التي تصيبها.
 
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التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية 

 


المحاصيل

الزراعة

المبيدات

الآفات



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