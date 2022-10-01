تعرف على أهداف مشروع مشروع توشكى؟

كتبت أسماء نصار

تقع منطقة توشكي في الصحراء الغربية جنوب أسوان بحوالي 225 كم ، وتوشكي كلمة نوبية تعني موطن نبات الغبيرة وهو نبات عطري تشتهر به المنطقة. وتمتاز منطقة توشكي بأرضها البكر التي لم تستخدم فيها المبيدات أو الكيماويات من قبل مما يضمن إنتاج محاصيل زراعية آمنة مطابقة للمواصفات القياسية البيئية العالمية .

كما تمتاز منطقة توشكي بمناخها الدافئ والجاف الذي يساعد علي سرعة نضج المحاصيل المزروعة قبل غيرها من الدول مما يهيئ الفرصة لرواج هذه المحاصيل عالميا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهداف مشروع مشروع توشكى:

1- إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ حوالي 600 ألف فدان يمكن أن تصل في المستقبل إلي حوالي مليون فدان تروي بالمياه السطحية من نهر النيل بالإضافة إلي المياه الجوفية المتوفرة بالمنطقة.

2- إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم علي استغلال المواد الزراعية الأولية ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة علي الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة

3- إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا.

4- فتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتنقيب عن المعادن والمواد الخام

5- انشاء وتطوير شبكة الطرق بما يخدم أهداف وخطط التنمية بالمنطقة تشجيع النشاط السياحى بالمنطقة وكذلك سياحة السفاري والسياحة العلاجية وسياحة رالي السيارات.