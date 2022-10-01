تسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بمهرجان الشرقية للخيول، وتحرص دائماً أن يكون الأكثر تطوراً وتميزاً لتعزيز مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية، ويخلد اسمه كملتقى سنوى عالمى يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

وكان محافظ الشرقية قد أناب المهندسة لبني عبد العزيز، نائبة المحافظ، بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة أدب الخيل غير المسجلة والمسجله والتى بدأت أمس الجمعة بمشاركه 45 حصانا عربيا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة الأدب للخيل غير المسجلة، حيث فاز الحصان أصالة الحديدى بالمركز الأول، والحصان كوين أبوبريش بالمركز الثاني، والحصان كوكب العمدة بالمركز الثالث، والحصان عدادة بالمركز الرابع، والحصان هارون أبوحنفي بالمركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل المسجلة بفوز الحصان مجد المساعيد بالمركز الأول، والحصان حمزة أبوباشا بالمركز الثاني، والحصان قنبلة أبوباشا بالمركز الثالث، والحصان سلمى هارون بالمركز الرابع، وجاء الحصان مرزوق فى المركز الخامس.

وما زالت فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية مستمرة في يومها الثاني والأخير بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، لتتبارى الخيول العربية الأصلية في مسابقة أدب الخيل للحصول على جوائز المهرجان.