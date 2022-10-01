تربية رياضية بنين بالإسكندرية تنظم معسكرا تعريفيا للطلاب لمدة 3 أيام

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية، معسكرا تعريفيا لمدة 3 أيام متتالية بدءا من اليوم السبت الموافق 1أكتوبر، حتى الاثنين 3 أكتوبر، وسيشمل المعسكر لقاء مع إدارة الكلية والتعرف على الحياة الجامعية من أنشطة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الجوالة والأسر والقادة الاجتماعيين.



وأوضحت الكلية أن المعسكر سيشمل لقاء مع مسئولى مكتب الإرشاد الأكاديمى والدعم الطلابى لتفهم لائحة الساعات المعتمدة وتفاصيل التسجيل للمقررات، بالإضافة إلى لقاء مع مجموعة من شباب الخريجين للتعرف على المسارات المهنية وفرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى التعرف على القيم الحاكمة داخل الكلية.



ويشمل المعسكر لقاء مع أولياء الأمور مع عميد الكلية للرد على أى استفسارات تخص الدراسة بالكلية.













