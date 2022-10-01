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تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 تنتهى اليوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:08 م
تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 تنتهى اليوم الأوكازيون الصيفى
كتب مدحت وهبة

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ينتهى العمل بالأوكازيون الصيفي 2022  اليوم السبت، من خلال المحلات التجارية المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار، شريطة أن  تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية وتتراوح نسبة التخفيضات حاليا من 20 إلى 60% لبعض المنتجات.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.
 
 
 
 

التموين

الاوكازيون الصيفى 2022

تخفيضات الاوكازيون الصيفى

عروض الاوكازيون الصيفى



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