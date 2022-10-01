تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 تنتهى اليوم

كتب مدحت وهبة

ينتهى العمل ب الأوكازيون الصيفي 2022 اليوم السبت، من خلال المحلات التجارية المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية وتتراوح نسبة التخفيضات حاليا من 20 إلى 60% لبعض المنتجات.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.