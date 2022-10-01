تخريج الدفعة الـ26 من معهد إعداد قادة المستقبل بجامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن معسكر إعداد القادة بالجامعة يحمل مجموعة من الأهداف المهمة هى تصحيح المدركات الخاطئة وصقل المواهب العلمية والفنية والثقافية لطلابنا مع غرس حرية التعبير لديهم من خلال تبني أساليب التفاعل المباشر مع المُحاضرين وإجراء حوار مفتوح للإستماع إليهم لغرس القيم النبيلة فيهم وإرشادهم إلى كيفية مكافحة الفساد ونشر الثقافة العامة وخاصة ثقافة التغيير للأفضل والعمل على نشرها وسط زملاءهم ومجتمعهم .

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على تخريج الدفعة ال26 لمعهد إعداد قادة المستقبل بالجامعة والذى أُقيم تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشرف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور هدى فرج أمين عام الجامعة،وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز اعداد القادة بالجامعة وإشراف الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز .

وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتوزيع شهادات إتمام الدورة للطلاب البالغ عددهم 50 طالب وطالبة مشيراً إلى أن المعسكر استضاف نخبة متميزة من المُحاضرين في كافة المجالات مُتناولين موضوعات شديدة الأهمية والحداثة ومنها إستراتيجية الأمن القومي والتى حاضر بها اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال مطالباً الطلاب بنقل معارفهم وخبرتهم التى اكتسبوها خلال المعسكر لزملاءهم لافتاً أنه خلال الإجازة الصيفية تم تنظيم خمس معسكرات إعداد قادة بالإضافة إلى إستضافة ملتقى الطلاب المتميزين بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 33جامعة مصرية .

كما قدم " عبد النعيم " الشكر للمدربين المشاركين بفاعليات المعسكر وهم دكتور محمد الظواهري، دكتور سمير غنيم ،دكتور كريم عصام ، دكتور محمود عسل ،دكتوره عفاف الكومي ،دكتور محمد البلاسي ، دكتور محمد الباز ، دكتوره اسماء عثمان ، الطالب عبدالله مجدي متمنياً مزيد من التوفيق والنجاح لمعهد إعداد القادة بالجامعة وتخريج دفعات جديدة متميزة مُسلحة بالأفكار الإيجابية.

شارك فى التنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام رعاية الشباب .







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المتخرجين-من-معهد-إعداد-قادة-المستقبل-بجامعة-قناة-السويس







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