اليوم السابع
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تحرير 63 محضرا خلال حملة تموينية في الإسماعيلية

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:13 م
تحرير 63 محضرا خلال حملة تموينية في الإسماعيلية مخبز - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد  اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  على ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.
 
وتنفيذا لتلك  التوجيهات نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية  بالتعاون مع مباحث التموين وأسفرت عن تحرير 53 محضرًا، منها 22 محضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و   محضرين بيع بأزيد من السعر، و 14 محضر عدم حمل شهادة صحية وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 4محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 7 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و محضرين ؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و 4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.
 
و أكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر للمستودعات لعدم استلام كامل الحصة مضيفًا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.
 
 

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