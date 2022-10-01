تحرير 63 محضرا خلال حملة تموينية في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين وأسفرت عن تحرير 53 محضرًا، منها 22 محضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و محضرين بيع بأزيد من السعر، و 14 محضر عدم حمل شهادة صحية وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 4محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 7 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و محضرين ؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و 4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

و أكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر للمستودعات لعدم استلام كامل الحصة مضيفًا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.