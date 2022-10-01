اليوم السابع
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تحريات المباحث تكشف ملابسات مصرع شاب فى الوراق

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:25 ص
تحريات المباحث تكشف ملابسات مصرع شاب فى الوراق سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الوراق، وأشارت تحريات رجال المباحث وأقوال أفراد من أسرة الشاب، أنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وعجز عن العلاج داخل مصحة لعلاج الإدمان، وفارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ومفارقته الحياة عقب ذلك في الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا من متعاطي المواد المخدرة، حقن نفسه بمادة مخدرة أدت إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


تعاطي المخدرات

مخدر الهيروين

قسم الوراق

امن الجيزة



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