بوتين يمنح نائب رئيس مقاطعة خيرسون لقب "بطل روسيا" بعد وفاته نتيجة قصف أوكراني

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منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقب "بطل روسيا" للنائب الأول لرئيس إدارة مقاطعة خيرسون المعينة من قبل موسكو، أليكسي كاترينيتشيف، والذي توفي نتيجة قصف أوكراني.

وجاء في مرسوم الرئيس الروسي اليوم السبت:"بالنظر للرجولة والبطولة أثناء أداء الواجب، نمنح لقب "بطل روسيا" إلى العقيد أليكسي فيكتوروفيتش كاترينيتشيف بعد وفاته".

وكان النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون، أليكسي كاترينيتشيف، قد لقى مصرعه أمس الجمعة خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون: "إن أليكسي كاترينيتشيف قتل نتيجة هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط خيرسون".