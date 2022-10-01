بدء الدراسة جزئيا في عدد من المدارس بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

بدء اليوم العام الدراسي الجديد بشكل جزئي ببعض مدارس محافظة الفيوم، حيث استقبلت عدد من المدارس الطلاب منها مدرستي القديس ميخائيل للراهبات، ومدرسة التوفيق وتوافد الطلاب بصحبة أولياء الأمور منذ السابعة صباح اليوم.

كما استقبلت مدارس إدارة يوسف الصديق التعليمية طلاب الصف الأول الابتدائي وkg1 خلال نهاية الأسبوع الماضي بهدف كسر حاجز الخوف لدي التلاميذ

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن أن المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد مؤكدا انه سيتم التصدي بحسم لأى ممارسات سلبية تضر بالعملية التعليمية، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدد من المعارض " أهلاً مدارس" بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ومشاركة الجمعيات الأهلية والأحزاب الساسية، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، موجهاً بدمج أصحاب المبادرات الشبابية والمجتمع المدني لزيادة تلك المعارض.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه وجه بمراجعة أعمال الصيانة بكافة المدارس العامة والازهرية بمختلف الإدارات والمناطق التعليمية بشتى أنحاء المحافظة، مشددا على تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق المدارس والمعاهد الأزهرية لتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.



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