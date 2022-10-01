بدء الدراسة جزئيا بجامعة دمياط اليوم.. صور

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت جامعة دمياط، بدء الدراسة جزئيا اليوم بعدد من الكليات العملية، أبرزها بدء الدراسة داخل معامل كلية الزراعة إلي جانب عدد من الكليات الأخرى، والتي شهدت انتظاما في حضور الطلبة في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وتابع الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط فاعليات اليوم الأول من الدراسة والتي ستنتظم بشكل كامل يوم الغد، موضحا أهمية البدء بشكل جاد من قبل الطلاب منذ بداية العام الدراسي، لافتا إلى أن الجامعة استعدت جيدا لاستقبال الطلبة والطالبات لبداية العام الدراسي.

واستقبلت جامعة دمياط اليوم أيضا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والذي قام بزيارة جامعة دمياط عقب انتهاء جدول زيارته ببعض المدارس داخل المحافظة لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي، ومن المقرر قيام الدكتور رضا حجازى بزيارة جامعة دمياط عقب انتهاء اجتماعه لمدراء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة.

بدء الدراسة في جامعة دمياط



بدء جزئي في الدراسة بجامعة دمياط



عودة الدراسة بالجامعات المصرية