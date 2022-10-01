اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء الدراسة جزئيا بجامعة دمياط اليوم.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:39 م
بدء الدراسة جزئيا بجامعة دمياط اليوم.. صور بدء الدراسة في جامعة دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت جامعة دمياط، بدء الدراسة جزئيا اليوم بعدد من الكليات العملية، أبرزها بدء الدراسة داخل معامل كلية الزراعة إلي جانب عدد من الكليات الأخرى، والتي شهدت انتظاما في حضور الطلبة في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وتابع الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط فاعليات اليوم الأول من الدراسة والتي ستنتظم بشكل كامل يوم الغد، موضحا أهمية البدء بشكل جاد من قبل الطلاب منذ بداية العام الدراسي، لافتا إلى أن الجامعة استعدت جيدا لاستقبال الطلبة والطالبات لبداية العام الدراسي.

واستقبلت جامعة دمياط اليوم أيضا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والذي قام بزيارة جامعة دمياط عقب انتهاء جدول زيارته ببعض المدارس داخل المحافظة لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي، ومن المقرر قيام الدكتور رضا حجازى بزيارة جامعة دمياط عقب انتهاء اجتماعه لمدراء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة.

بدء الدراسة في جامعة دمياط

بدء الدراسة في جامعة دمياط

 

بدء جزئي في الدراسة بجامعة دمياط
بدء جزئي في الدراسة بجامعة دمياط

 

عودة الدراسة بالجامعات المصرية
عودة الدراسة بالجامعات المصرية

 

معامل كلية الزراعة بجامعة دمياط
معامل كلية الزراعة بجامعة دمياط

 


عودة الدراسة فى الجامعات

عودة الدراسة

عودة الدراسة في الجامعات المصرية

الجامعات المصرية

الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية 2022

دليل الجامعات المصرية

أخبار الجامعات المصرية

الجامعات الأهلية الجديدة

الجامعات الحكومية في مصر

بدء الدراسة فى الجامعات الأهلية

التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة