باكستان: الأمم المتحدة بصدد تدبير 600 مليون دولار للتعافي من آثار الفيضانات

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أعلنت إدارة الشئون الاقتصادية الباكستانية أن الأمم المتحدة بصدد توجيه نداء إنساني جديد من أجل تدبير 600 مليون دولار إضافية لمساعدة باكستان على التعافي من آثار كارثة الفيضانات.

وأوضحت الإدارة الباكستانية - بحسب ما أوردته صحيفة "ذا داون" الباكستانية، اليوم السبت - أن اجتماع المتابعة الذي عقدته لجنة تنسيق المساعدات الدولية لأنشطة الإغاثة من الفيضانات، تناول بحث وضع خرائط للمساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع حضره ممثلو عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة والعديد من السفارات الأجنبية.

وذكرت الإدارة الاقتصادية أن الأمم المتحدة بصدد إصدار بيان إنسانى يوم الرابع من شهر أكتوبر الحالي؛ لطلب تدبير ستمائة مليون دولار إضافية من أجل تقديم مساعدات إغاثة فورية.

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن الأمم المتحدة كانت قد وجهت نداءً خلال شهر أغسطس الماضي لطلب تدبير 160 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة.