انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اليوم

كتبت إيمان علي

ينطلق اليوم، السبت، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ليعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة الافتتاحية، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.

والمقرر أن تشمل أعمال الجلسة دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية وعددها 25 لجنة خلال مهلة يحددها رئيس المجلس، ويتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان، والتي من المنتظر انعقاد انتخاباتها غدا الأحد.

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية، فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقةولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة السياحة والطيران المدنى، ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان.