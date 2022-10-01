وقالت السفارة - في بيان أذاعته قناة (مونت كارلو) الدولية - إنها أصدرت بيانها ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العسكريين في بوركينا فاسو، أعلنوا مساء أمس في بيان متلفز إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وقالوا إن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.