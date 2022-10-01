اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام الدراسة بجامعة الأزهر.. سلامة داود: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:45 م
انتظام الدراسة بجامعة الأزهر.. سلامة داود: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر التهنئة للطلاب والأساتذة والموظفين بأول يوم دراسي، معربًاعن تقديره للحريصين على الحضور من اليوم الأول.
 
وأوصى، الطلاب أن يعقدوا العزم على التعلم  وأن يجعلوا نيتهم قبل خروجهم من منازلهم في طلب العلم لكي يؤجروا في حركاتهم وسكناتهم، فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن يقدروا المعلم وأن يعطوه حقه من حسن الأدب والتوقير، وأن يتعامل كل طالب مع قرينه كما يتعامل مع شقيقه بعطف ومودة واحترام، وأن يكون طلبهم للعلم خالصًا لله  لأجل نفع البشرية فيبذلون أوقاتهم في  التفقه والتعلم والمدارسة في المحاضرات والمعامل، ولايكون همهم في  حيازة شهادة جامعية  تنقضي بوقتها.  
 
كما أوصى الأساتذة بحسن معاملة الطلاب والرفق بهم وإسداء النصح لهم بإخلاص امتثالًا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بطلاب العلم "سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتُموهم فقولوا لهم مرحبًا بوصية رسول الله". 
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

عودة الدراسة

الدراسة



الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر تنظم منتدى دولى لتعزيز قدرات المجتمع المدنى تجاه تغيرات المناخ.. الأحد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:25 ص

الفرصة الأخيرة.. غلق باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم بجامعة الأزهر اليوم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:00 ص

الفرصة الأخيرة.. غلق باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم بجامعة الأزهر غداً

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:00 ص

ختام مؤتمر عن الإسلاموفوبيا بالتعاون بين جامعتى الأزهر وشريف هداية الله الإندونيسية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:01 م

جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية خلال ساعات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة