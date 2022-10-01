انتظام الدراسة بجامعة الأزهر.. سلامة داود: الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم

كتب ـ لؤى على

قدم الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر التهنئة للطلاب والأساتذة والموظفين بأول يوم دراسي، معربًاعن تقديره للحريصين على الحضور من اليوم الأول.

وأوصى، الطلاب أن يعقدوا العزم على التعلم وأن يجعلوا نيتهم قبل خروجهم من منازلهم في طلب العلم لكي يؤجروا في حركاتهم وسكناتهم، فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن يقدروا المعلم وأن يعطوه حقه من حسن الأدب والتوقير، وأن يتعامل كل طالب مع قرينه كما يتعامل مع شقيقه بعطف ومودة واحترام، وأن يكون طلبهم للعلم خالصًا لله لأجل نفع البشرية فيبذلون أوقاتهم في التفقه والتعلم والمدارسة في المحاضرات والمعامل، ولايكون همهم في حيازة شهادة جامعية تنقضي بوقتها.

كما أوصى الأساتذة بحسن معاملة الطلاب والرفق بهم وإسداء النصح لهم بإخلاص امتثالًا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بطلاب العلم "سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتُموهم فقولوا لهم مرحبًا بوصية رسول الله".