انتظام أول أيام الدراسة بكليات جامعة طنطا وسط أجواء احتفالية بيوبيل الجامعة الذهبى

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم عن انتظام الدراسة فى جميع كليات الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحاً أن الجامعة شهدت استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجميع كلياتها، وسط أجواء احتفالية للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين نظمتها الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها، موضحا أن مشاركة الطلاب في ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء الجامعة تأتي لترسيخ مفاهيم الانتماء والوعي الوطني وإرساء لقيم وأهداف ممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس الجامعة جاهزية كليات الجامعة لاستقبال طلابها، فى أول أيام الدراسة وفق الجداول الدراسية المعلنة، مشيراً إلى تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات، والالتزام الكامل باتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لضمان سلامة الجميع.

وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استعدت بالكامل لاستقبال طلابها، وأعلنت الجداول الدراسية على المواقع الرسمية للكليات وصفحات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى رفع المحاضرات الالكترونية على منصة الجامعة الالكترونية، مشيداً بدور طلاب الاتحاد والأسر فى استقبال الطلاب الجدد اليوم وارشادهم وتعريفهم بالكليات ولوائحها الدراسية.



جامعة طنطا



طلاب جامعة طنطا