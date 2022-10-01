اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"انتصارات أكتوبر".. أول حصة فى مدارس المنوفية مع بداية العام الدراسى الجديد

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:14 م
"انتصارات أكتوبر".. أول حصة فى مدارس المنوفية مع بداية العام الدراسى الجديد إحدى مدارس المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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شهد اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، يرافقه باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية، بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023 من داخل بعض مدارس إدارة منوف التعليمية.

وانتظمت الدراسة اليوم في 13 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات ضمت شبين الكوم والباجور وتلا ومنوف، وبدأت جولة المتابعة بزيارة مدرسة الأقباط الابتدائية، ثم متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الأسقفية الخاصة، حيث شهدا طابور الصباح في اليوم الأول من العام الدراسي حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية .

ومن داخل الفصول الدراسية حضر الفولى تنفيذ الحصة الأولى وفقا للتعليمات  الواردة من الوزارة بتخصيص المحاضرة الأولى من العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر المجيدة، كما اطمأن الفولي على نسب حضور الطلاب والمعلمين كما تفقد قاعات رياض الأطفال وحضر تنفيذ حصة للتربية الرياضية .

واختتم الفولى زيارته لمدارس إدارة منوف من داخل مدرسة الأقباط الإعدادية حيث  رافقهم خلال جولة المتابعة قيادات العملية التعليمية بإدارة منوف التعليمية .

وخلال الجولة أكد مدير المديرية لأبنائه الطلاب على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدرستين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف متمنيا للجميع قضاء عام دراسي منضبط ومنتظم ومتميز .

 

اول ايم الدراسة بالمنوفية
اول ايم الدراسة بالمنوفية

 

احد الفصول
احد الفصول

 

الطلاب
الطلاب

 


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بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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