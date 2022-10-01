اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 08:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انتشار شرطى بمحيط المدارس فى أول يوم للدراسة لخلق أجواء آمنة للطلاب

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:30 ص
انتشار شرطى بمحيط المدارس فى أول يوم للدراسة لخلق أجواء آمنة للطلاب مدرسة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط المدارس في أول يوم للدراسة، حيث وضعت الأجهزة الأمنية خططا تعتمد على الانتشار الشرطي بمحيط مجمعات المدارس، والدفع بالشرطة النسائية بمحيط مدارس البنات.
 
وتحرص الداخلية على الدفع برجال المرور في الطرق والشوارع المؤدية للمداس لمنع أية تكدسات مرورية، فضلا عن التواجد الشرطي المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والتنسيق بين مأمور كل مركز وقسم وإدارة المدارس.
 
ويبدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، وفيما يلى أهم المعلومات عن العام الدراسى الجديد:
 
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
 
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.
 
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
 
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
 
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
 
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
 
- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
 
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
 
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.
 
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
 
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.
 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

الدراسة

عودة الدراسة

الداخلية

اخبار المدارس

اليوم السابع بلس

اول يوم دراسة

العام الدراسي الجديد

عودة المدارس



الموضوعات المتعلقة

جرس الحصة ضرب.. المدارس كاملة العدد فى المحافظات.. إجراءات احترازية بمدارس بورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر.. عناصر من الشرطة النسائية لتأمين مدارس الفتيات بالوادى الجديد.. والمدارس تستقبل التلاميذ بعلم مصر

الأحد، 10 أكتوبر 2021 12:00 م

كيف سيؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات فى زمن الكورونا؟.. طوارئ بالمحافظات لتأمين المدارس وفرض للإجراءات الوقائية.. جولات للمحافظين ورؤساء المدن للمتابعة.. وبوابات تعقيم بكافة اللجان حرصاً على سلامة الطلاب

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 م

حملات تعقيم وتطهير مكثفة بمكاتب البريد والتأمينات والمدارس فى الأقصر.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 12:37 م

محافظ بورسعيد يلتقى مدير الأمن لبحث تأمين المدارس ويشيد بجهود الأجهزة الأمنية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة