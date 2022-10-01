اليوم السابع.. الرئيس السيسى للهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة فى أعناقكم

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى لأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة فى أعناقكم.. الرئيس: الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه كمنهج ثابت ونسعى لتطويره.. انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس.. "النواب" يؤيد خطوات الرئيس السيسى لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد

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