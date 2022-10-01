اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 08:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تنفى وجود أى علاقة لها بحادث "السيل الشمالى"

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:00 ص
الولايات المتحدة تنفى وجود أى علاقة لها بحادث "السيل الشمالى" خط السيل الشمالى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت الولايات المتحدة وجود أي علاقة لها بحادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

وقال نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة: "أود أن أقول بوضوح إن الولايات المتحدة تنفى نفيا قاطعا أى علاقة لها بهذا الحادث، ونحن نرفض أى ادعاءات بعكس ذلك".

وأشار إلى أن التحقيق مستمر، والولايات المتحدة تقدم الدعم للدول الأوروبية في إجراء هذا التحقيق المهم. وأضاف أنه قد يستغرق بعض الوقت، ولكن من أجل البحث عن الحقيقة لا ينبغى الاستعجال.


امريكا

السيل الشمالى

النرويج

السويد

المانيا

بولندا

بوتين

روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

النرويج: حادث "السيل الشمالى" تخريب متعمد

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:00 ص

دير شبيجل: تم تفجير "السيل الشمالى" بمواد شديدة الانفجار

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:01 م

العالم هذا الصباح.. الولايات المتحدة تدين إطلاق بيونج يانج للصواريخ الباليستية.. بوتين: تخريب خطى نورد ستريم إرهاب دولى.. كندا تطالب رعاياها بمغادرة روسيا.. ترامب: تخريب السيل الشمالى سيؤدى إلى حرب عالمية ثالثة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:00 ص

وسائل إعلام: تضرر محتمل لكابل كهربائى بين السويد وبولندا جراء حادث "السيل الشمالى"

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:00 ص

السويد: تسرب الغاز من أنابيب "السيل الشمالي" ربما ناجم عن تفجيرات تخريبية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة