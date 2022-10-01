النمسا تفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية اعتبارا من السبت

كتب محمد جمال

تعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارا من يوم السبت ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البنزين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكيد الكربون 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت نفسه ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا، وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.

وبحسب تقديرات معهد "فيفو" الاقتصادى النمساوى فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8.6 سنت إلى سعر لتر البنزين و9.9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).

وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 1.68 يورو (1.63 دولار) في حين يبلغ سعر الديزل 1.92 يورو (1.87 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.

وأجلت الحكومة الائتلافية للمحافظين والخضر في النمسا تطبيق هذه الضريبة من يوليو الماضي إلى أكتوبر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وتعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل ما يعرف باسم مكافأة المناخ، وتتضمن صرف مساعدة تصل إلى 250 يورو لكل شخص يعيش في النمسا خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة في العام المقبل لمكافأة الذين يسافرون بالقطارات والحافلات العامة بدلا من السيارات الخاصة.