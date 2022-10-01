النرويج: حادث "السيل الشمالى" تخريب متعمد

وكالات

أكدت مندوبة النرويج الدائمة لدى الأمم المتحدة، منى يول، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه بناءً على المعلومات المتوفرة حدث تخريب مستهدف، وأراد مرتكبوه ترهيب القارة الأوروبية.

وقالت يول: "تشير جميع المعلومات المتاحة حاليا إلى أن الأضرار التي لحقت بالسيل الشمالي 1 و2 هي نتيجة أعمال تخريب متعمدة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى فهم كامل لما حدث ولماذا، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت. النرويج تدعم بالكامل التحقيق الذي أطلقته السلطات الدنماركية والسويدية والألمانية".

ووفقا لها، فقد وقع الحادث على خلفية أزمة الطاقة في أوروبا وخارجها، وأشارت إلى أن المسؤولين عن ذلك أرادوا زرع الخوف والتسبب في انعدام الأمن في القارة الأوروبية.