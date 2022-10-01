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أعلنت سلطات الأمن المغربى اليوم /السبت/ القبض على 20 شخصا، لارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية، التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبى.