وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربى بأن عمليات ضبط المتورطين جاء خلال عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

وأشار البيان إلى أنه تم وضع المتورطين تحت الحراسة؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تشرف عليها النيابة العامة المختصة.