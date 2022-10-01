المشدد 7 سنوات لـ 4 أشخاص سرقوا سيارة مواطن بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 4 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات، لادانتهم فى القضية رقم 7151 جنايات مركز شرطة أبوحماد لعام 2022، سرقة سيارة مواطن بالإكراه فى الطريق العام.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

بداية الواقعة يوم 9 مايو من العام الجارى، بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد ورود بلاغا من " أحمد على السيد " مقيم دائرة مركز شرطة أبوحماد، أثناء قيادته سيارته بالطريق العام ليلا، فؤجى بأربعة أشخاص بإعتراض طريقه واستيقافه وتهديده بسلاح نارى بحوزتهم وشل حركته وقاموا بتلك الوسيلة من الإستيلاء على سيارته ومنقولاته الخاصة ولاذاوا بالفرار.

توصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى صحة الواقعة وقيام كل من "السيد ع ال " و" عبد المنعمم ال " و" إبراهيم ع " و" قطب س ق" بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازتهم جميعا سلاحين ناريين " بندقيتين الى" وذخائر،تم القبض على المتهمين وإحالتهم النيابة العامة بتهمة بالسرقة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.