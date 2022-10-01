المشدد 5 سنوات لعاطل لسرقته نجار مسلح بالإكراه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته فى القضية 2965 جنايات قسم شرطة فاقوس لعام 2022، سرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية، لشهر أبريل من العام الجارى،عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، "محمد م م "23 عاما مقيم دائرة قسم فاقوس، لمحكمة جنايات الزقازيق، وتبين من أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة المجنى عليه "سمير أ" 22 عاما نجار مقيم منية المكرم بندر فاقوس، أثناء استقلاله دراجته البخارية بالطريق العام ليلا، قام المتهم باستيقافه مشهرا فى وجهه سلاحا أبيض " سكين" فشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من سرقة دراجته البخارية كرها عنه.

وتم القبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.