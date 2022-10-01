المشدد 10 سنوات للمتهم بالاشتراك في قتل مواطن بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامي بده، وحسام الدين محمود إبراهيم ، وسكرتارية حسن عبدالمجيد.

تعود أحداث القضية رقم 5994 لسنة 2021 جنايات ههيا، والمقيدة برقم 724 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، ليوم 8 فبراير 2021، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إبراهيم م أ ال، وأربعة آخرين سبق محاكمتهم، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأن المتهمين من الأول حتى الثالث (المتهم) اشتركوا في قتل المجني عليه محمد حسين أحمـد محمد سلامة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات من شأنها القتل عصا خشبية، كابل كهربائي، واستدرجه حيلة المتهم الثاني إلى حيث المكان الذي حدده لهم المتهم، وكمن له الأول والثالث ومـا أن ظفروا بـه حتى باغته الأول والثاني ضربًا في موضع قتل في الرأس، وذلك حال تواجد المتهم الثالث في مسرح الجريمة للشد من أزرهم في اقتراف جرمهم وتصويره باستخدام هاتفه المحمول.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنحة البلطجة، ذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قد استعرضوا بأنفسهم القوة والعنف قبل المجني عليه محمد حسين أحمـد محمـد سلامة وكـان مـن شـأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والحاق الضرر بممتلكاته وهي الدراجة البخارية (توك توك) ملكه.