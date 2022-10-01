المتهم بحيازة سلاح ناري وعملات مزيفة يكشف كواليس ضبطه في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه، وبحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي مزيف في الهرم، عن حيازته السلاح وعدد من الطلقات بقصد الدفاع، وقال أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته مزيف من عملات أجنبية ومصرية، وأرشد عن مصدر الحصول على النقود، وأنه كان يستعد لترويجها، واستبدالها بعملات حقيقية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي مزيف في الهرم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لسلاح ناري بدون ترخيص.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته بندقية وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى حيازة مبلغ مالي مزيف من العملة الأجنبية والمصرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.