المؤبد لموظفين بشركة تجارة الجملة وآخرين استولوا على 3 ملايين جنيه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع" 38 سنة محاسب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، و"ا.ا"42 سنة كاتب رابع بالشركة المصرية لتجارة الجملة، و"ا .ج" 39 سنة مندوب مبيعات بشركة أدوات مكتبية و"ا.م" خراط 38 سنة بالسجن المؤبد غيابياً وعزلهم من الوظيفة لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه و 363 ألف جنيه بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى و وئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة قسم ثانى سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بصفته موظف عام ، بأنه سهل للمتهمين الثالث والرابع على 3 ملايين و 336 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله بأن قام بتسليمهما تلك البضائع والسلع التموينية بالمخالفة لشروط العقد بين الشركة جهة عمله ومشروع جمعيتى جهة عمل المتهم الثالث والرابع دون الحصول على الضمانات الواردة وبموجب محررات مزورة أصدرها المتهم الأول كما غير المتهم الأول بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بتحرير استعاضات منسوبة للمتهمين الثالث والرابع لإثبات بيعهما السلع التموينية للمتعاملين مع مشروع جمعيتى والاستفادة من برنامج فرق نقاط الخبز بمبلغ 460 ألف جنيه ،كما قام المتهم الثاني بارتكاب محرر رسمى وهى الاستعراضات المنسوب صدورها للشركة المصرية لتجارة الجملة بوضع امضاءات وبصمات نسبها زورا للمتهمين الثالث والرابع على خلاف الحقيقة .