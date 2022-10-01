القومي للإعاقة: تكريم الرئيس السيسى في الأولمبياد اعتراف من العالم بدور مصر

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على جائزة الأولمبياد الخاص، تعكس إنسانية القائد والقيادة السياسية والاستحقاقات الكثيرة التى حصل عليها ذوو الإعاقة منذ تولي الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، على قناة dmc، التهنئة للرئيس السيسي، لحصوله على هذه الجائزة الرفيعة، قائلة: "الرئيس السيسي دائما يعطينا الأمل ويضعنا في مكانة رفيعة في العالم، وتكريمه بجائزة الأولمبياد الخاص اعتراف من العالم والمجتمع الدولي بدور مصر وريادتها ومكانتها الحضارية".

وتابعت: "مع تولي الرئيس السيسى المسئولية حقق استحقاقات كثيرة لذوي القدرات الخاصة ومن ضمنها 11 مادة تعترف بحقوق الانسان ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأعطانا الحق في الرياضة وفى تكافؤ فرص داخل المجتمع الان".